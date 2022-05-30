Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu öldü mü? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden? soruları 139. bölüm fragmanı yayınlanmasının akabinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ATV'nin her hafta ilgi ile takip edilen dizisi yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın yer aldığı dizi finale adım adım gidiyor. Son 4 bölüm kaldı. Final öncesi bir oyuncu daha diziden ayrılacak. İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN GÜMÜŞOĞLU ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova'nın 139. bölüm fragmanı nefes kesti. Hakan Gümüşoğlu'nun vurulduğu görüldü.
Züleyha'nın kucağında yaralı halde yatan Hakan Gümüşoğlu'nun akıbeti merak konusu oldu.
Hakan Gümüşoğlu'nun ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacakken finale az bir süre kala İbrahim Çelikkol'un diziden çıkacağı düşünülüyor.