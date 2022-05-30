Alparslan Büyük Selçuklu yayın akışından kaldırılıyor! Nedeni de ortaya çıktı! İzleyiciyi üzecek! Meğer...

Sezona veda eden dizilere yenileri ekleniyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bir çok dizi sezon finali yapmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu takipçilerini ilgiilendiren bir gelişme yaşandı. Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarihi dizi hakkında karar verildi. Alparslan Büyük Selçuklu yayın akışından kaldırılacak. Peki neden? Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu bitecek mi? Yanıtları haberimizde...
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ?
Alparslan Büyük Selçuklu 27. Bölüm ile bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek. İlgiyle takip edilen tarihi dizi bu hafta sezon finali yapacak. Fenomen dizinin önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
27. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (SEZON FİNALİ)
Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi?
Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti.
Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?