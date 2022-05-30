Alparslan Büyük Selçuklu yayın akışından kaldırılıyor! Nedeni de ortaya çıktı! İzleyiciyi üzecek! Meğer...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ?

Alparslan Büyük Selçuklu 27. Bölüm ile bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek. İlgiyle takip edilen tarihi dizi bu hafta sezon finali yapacak. Fenomen dizinin önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

27. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (SEZON FİNALİ)

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi?

Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek. Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti.