Esra Erol’da filmleri aratmayan kaçış hikayesi! Gözü yaşlı anne hem ağladı hem anlattı: “Esra Ablan seni kurtarır”

Kızına daha önce neden kaçtığını sorduğunu belirten Filiz Hanım, şöyle devam etti: "Evde Meryem'e şiddet uygulayan kimse yok. Karışan kimse yok. Ben de neden kaçtığını sordum. 'Hava almak, gezmek için" dedi. Ben de uyardım, gitmek istiyorsan benimle git, dışarısı kötü diye"