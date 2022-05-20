Esra Erol’da filmleri aratmayan kaçış hikayesi! Gözü yaşlı anne hem ağladı hem anlattı: “Esra Ablan seni kurtarır”

Esra Erol'da programına Gaziantep'ten başvuran Filiz Direkçi, kızı Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söyledi.
Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Sonra yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullandı.
Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Filiz Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peşinden fırladım. Ağabeyini yolladım, yetişir belki diye. Gidiş o gidiş, ağabeyi yetişemedi" dedi.