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    • 20.05.2022 19:26
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    • 20.05.2022 19:58
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    Esra Erol’da filmleri aratmayan kaçış hikayesi! Gözü yaşlı anne hem ağladı hem anlattı: “Esra Ablan seni kurtarır”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında anlatılan kaçış planı filmleri aratmadı. Gaziantep’ten programa başvuran Filiz Direkçi, kızı Meryem Direkçi’nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söyledi. Esra Erol’dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, genç kızın kaçış hikayesini de izleyicilerle paylaştı. Genç kızın evden kaçma nedeni ise kafalarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da filmleri aratmayan kaçış hikayesi!

    Esra Erol'da programına Gaziantep'ten başvuran Filiz Direkçi, kızı Meryem Direkçi'nin evden kaçtığını ve 2,5 aydır kayıp olduğunu söyledi.

    Esra Erol'dan yardım isteyen gözü yaşlı anne, "Bir gün kızımla komşuma oturmaya gittik. Yemek yedik, her şey normaldi. Kızım tuvalete girdi. Sonra yan binada oturan kardeşimin eşi dışardan bana seslendi. 'Meryem kaçıyor, gördün mü?' dedi. Ben öyle fark ettim" ifadelerini kullandı.

    Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Filiz Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peşinden fırladım. Ağabeyini yolladım, yetişir belki diye. Gidiş o gidiş, ağabeyi yetişemedi" dedi.

        Filiz Hanım, Esra Erol'un "Kızınızın kaçacağından şüpheniz var mıydı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Evet, daha önce de birkaç kez kaçtı. Hep takip ederdim onu. Bir yere gittiği zaman peşinden giderdim"

        Kızına daha önce neden kaçtığını sorduğunu belirten Filiz Hanım, şöyle devam etti: "Evde Meryem'e şiddet uygulayan kimse yok. Karışan kimse yok. Ben de neden kaçtığını sordum. 'Hava almak, gezmek için" dedi. Ben de uyardım, gitmek istiyorsan benimle git, dışarısı kötü diye"

        Meryem'in evden gittikten sonra mesaj attığını söyleyen Filiz Hanım, "Evinden kaçtığı komşumuza mesaj attı. Mesajda 'Ben bir ablanın yanındayım. Ben rahatım, abilerimin yapmadığını o abla yapıyor' yazıyordu. Abla dediği kişiyle görüşmek istediğimizde onun madde kullandığını ve o nedenle uyduğunu söyledi. Madem ablası iyiymiş, neden bize ulaşmadı?" dedi.

            Filiz Hanım, "Bayramda yine mesaj attı. 'Babamın boynunu büktüm, annemi çok üzdüm. Geri dönmeye yüzüm yok' yazmış" şeklinde konuştu.

            Acılı anne canlı yayında kızına şöyle seslendi: "Meryem, neredeysen lütfen çık. Ben her zaman arkandayım, annene biraz güvenin varsa çık ortaya. Esra Ablan seni kurtarır. Seni kurtarmak için buraya geldim ben. Neredeysen çık"
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Televizyon Esra Erol’da filmleri aratmayan kaçış hikayesi! Gözü yaşlı anne hem ağladı hem anlattı: “Esra Ablan seni kurtarır”
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