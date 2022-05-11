Arka Sokaklar sezon finali ne zaman 2022? Arka Sokaklar sezon finaline kaç bölüm kaldı? Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esra'yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir. Rehat'ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat'ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.

Hidayet, ölen kızının intikamını almak ister. Gözünü karartan Hidayet, akrabası olan mafya reisi Kudret'e ulaşır. Kudret'in dahil oluşuyla olaylar Hidayet'in istemediği bir şekilde gelişecektir.