Arka Sokaklar sezon finali ne zaman 2022? Arka Sokaklar sezon finaline kaç bölüm kaldı? Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin uzun yıllardır takip edilen dizisi heyecanlı gelişmeleriyle ekrana geliyor ve yaz sezonu için geri sayım başlamışken Arka Sokaklar dizisinin yayın hayatına ne zaman ara vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2022?
Fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16 sezondur Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Hala büyük ilgiyle izlenen dizi Erler Film'in kurucusu olan duayen yapımcı Türker İnanoğlu imzası taşıyan dizinin sezon finali yapacağı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar, 17 Haziran'da yani 632. bölümde sezon arası verecek.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın yer aldığı dizi eylülde 17. sezonunda ekrana gelmeye devam edecek.