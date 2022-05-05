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    • 05.05.2022 23:51
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    • 05.05.2022 23:52
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    5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim...

    Akşam saatlerinde 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışmasında yine unutulmaz bir dokunulmazlık mücadelesi vardı ve Merve Aydın'ın sakatlığı da damga vuran olaylar arasında yer aldı. Salı günü gerçekleşen elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve hem kırmızı hem de kırmızı takım çok iyi performans sergiledi. Kazanan ise tek bir taraf oldu, peki Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim kim oldu? Merve Aydın elenecek mi?

    takvim.com.tr
    5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim kim oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da bu akşam heyecan dolu bir oyun oynandı ve Merve Aydın'ın sakatlığının yanı sıra eleme adayının kim olduğu, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı merak edildi. İşte yaşananlar...

    5 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle oyunu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkaracak.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Barış Murat Yağcı'nın Salı akşamı veda etmesinin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yenş haftanın ilk eleme adayı henüz açıklanmadı.

        MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

        Nefes kesen mücadele sırasında Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı. İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

        Survivor Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti.

        Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Merve Aydın'ın son durumunu açıklayacak.

        KIRMIZI TAKIM

        Adem
        Sude
        Gökhan
        Sema
        Anıl
        Merve
        Batuhan
        Ayşe

        MAVİ TAKIM

        Atakan
        Nagihan
        Ogeday
        Berkan
        Parviz
        Seda
        Hikmet
        Evrim
        Nisa
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        Haberler Televizyon 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim...
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