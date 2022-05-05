5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim...

MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Nefes kesen mücadele sırasında Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı. İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

Survivor Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti.

Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Merve Aydın'ın son durumunu açıklayacak.