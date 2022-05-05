5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim kim oldu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da bu akşam heyecan dolu bir oyun oynandı ve Merve Aydın'ın sakatlığının yanı sıra eleme adayının kim olduğu, dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı merak edildi. İşte yaşananlar...
5 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle oyunu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkaracak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Barış Murat Yağcı'nın Salı akşamı veda etmesinin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yenş haftanın ilk eleme adayı henüz açıklanmadı.