TV8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - TV8 dizileri - TV8 YAYIN AKIŞI - 📺 TV8 CANLI İZLE

👉TV 8 pek dizi ve uygulaması yayın akışında bulunduruyor. Haftanın 7 günü yayınlanan ve çok izlenen Survivor'ın yanı sıra, TV8 yayın akışında pek dizi ve canlı yayın da kendilerine yer buluyorlar. TV 8'e dair bütün detayları haberimizden bulabilirsiniz. Survivor, Masterchef, Canım Annem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa gibi yapımlar reytinglerde üst sıralarda kendilerine yer bululuyorlar. TV 8 canlı yayın izleme linkini ve TV 8 yayın akışına, haberimizde erişebilirsiniz...

👉 tv8 CANLI YAYIN İÇİN LİNKİ URL'YE KOPYALAYIN; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 PROGRAMLARI

SURVIVOR 2022: ALL-STAR - https://www.tv8.com.tr/survivor

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan Reality TV yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D'de ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan ilk sezon yapımıdır.

MASTERCHEF TÜRKİYE - https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

2.SAYFA - https://www.tv8.com.tr/2sayfa

Magazinin nabzı burada tutulacak. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunumuyla "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" TV8'de.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ - https://www.tv8.com.tr/yemekteyiz

Zuhal Topal, haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyor. Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor.Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

SURVİVOR PANORAMA - https://www.tv8.com.tr/survivor-panorama

Survivor Panorama, 11 Mart 2014 tarihinden beri Survivor'ın olduğu dönemde hafta içi her gün TV8'de canlı yayınlanan talk-show programıdır.