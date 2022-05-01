Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlanmayacak? 1-2-3-4 Mayıs ATV, Show TV, Star, TRT 1 yayın akışı! BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022?

Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlanmayacak? 1-2-3-4 Mayıs ATV, Show TV, Star, TRT 1 yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Bir Zamanlar Çukurova, Yargı, Sadakatsiz, Teşkilat, Üç Kuruş dizileri var mı, yok mu? İşte detaylar haberimizde...
BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022?
1 Mayıs Kanal D yayın akışına göre Yargı dizisi yayınlamayacak. Yerine yabancı film 'Cehennem' yayınlanacak. Diğer diziler hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI ATV
06: 15Kuruluş Osman
07: 30atv'de Hafta Sonu
10: 00Jumanji: Vahşi Orman - Yabancı Sinema
12: 00Dizi TV
12: 50Yerli Dizi - Tekrar
15: 50Yerli Dizi - Tekrar
19: 00atv Ana Haber
19: 20Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 20Adı Sevgi
1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI KANAL D
07:00Sihirli AnnemTEKRAR
08:30KonuştukçaYENİ BÖLÜM
09:45Magazin D PazarYENİ BÖLÜM
12:15Arda'nın Ramazan MutfağıYENİ SEZON
13:00Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci EvimYENİ BÖLÜM
14:00Şanslı KöpekTEKRAR
15:45Çok Güzel Hareketler 2TEKRAR
16:45Macera Avcıları Afrika'da
18:45Kanal D Haber Hafta SonuCANLI
20:00Cehennem
22:30CehennemTEKRAR
1 MAYIS 2022 YAYIN AKIŞI SHOW TV
06:00Yeni GelinTekrar
10:00Pazar SürpriziCanlı
13:00Bir Şansım OlsaYeni Bölüm
14:30AzizTekrar
18:45Hafta Sonu Ana HaberCanlı
20:00Tosun Paşa
21:45Tokatçı
23:30BabaTekrar