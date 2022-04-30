Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlanmayacak? BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Bir Zamanlar Çukurova, Yargı, Sadakatsiz, Teşkilat, Üç Kuruş

BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022?

1 Mayıs Kanal D yayın akışına göre Yargı dizisi yayınlamayacak. Yerine yabancı film 'Cehennem' yayınlanacak. Diğer diziler hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI ATV

06: 15Kuruluş Osman

07: 30atv'de Hafta Sonu

10: 00Jumanji: Vahşi Orman - Yabancı Sinema

12: 00Dizi TV

12: 50Yerli Dizi - Tekrar

15: 50Yerli Dizi - Tekrar

19: 00atv Ana Haber

19: 20Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 20Adı Sevgi