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    • 29.04.2022 08:01
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    • 29.04.2022 08:01
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    BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlanmayacak? 1-2-3-4 Mayıs ATV, Show TV, Star, TRT 1 yayın akışı

    BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlamayacak? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 1 Mayı'ta arife eda edilecek, 2,3,4 Mayıs'ta da Ramazan Bayramı kutlanacak. ATV, Show TV, Kanal D, Star, TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerin arife ve bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova, Yargı, Sadakatsiz, Teşkilat, Üç Kuruş bu hafta yayınlanacak mı? İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022?

    BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlamayacak? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 1 Mayı'ta arife eda edilecek, 2,3,4 Mayıs'ta da Ramazan Bayramı kutlanacak. ATV, Show TV, Kanal D, Star, TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerin arife ve bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova, Yargı, Sadakatsiz, Teşkilat, Üç Kuruş bu hafta yayınlanacak mı? İşte son dakika gelişmeler...

    BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022?

    1 Mayıs Kanal D yayın akışına göre Yargı dizisi yayınlamayacak. Yerine yabancı film 'Cehennem' yayınlanacak. Diğer diziler hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI ATV

    06: 15Kuruluş Osman
    07: 30atv'de Hafta Sonu
    10: 00Jumanji: Vahşi Orman - Yabancı Sinema
    12: 00Dizi TV
    12: 50Yerli Dizi - Tekrar
    15: 50Yerli Dizi - Tekrar
    19: 00atv Ana Haber
    19: 20Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20: 20Adı Sevgi

    1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI KANAL D


    07:00Sihirli AnnemTEKRAR

    08:30KonuştukçaYENİ BÖLÜM

    09:45Magazin D PazarYENİ BÖLÜM

    12:15Arda'nın Ramazan MutfağıYENİ SEZON

    13:00Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci EvimYENİ BÖLÜM

    14:00Şanslı KöpekTEKRAR

    15:45Çok Güzel Hareketler 2TEKRAR

    16:45Macera Avcıları Afrika'da

    18:45Kanal D Haber Hafta SonuCANLI

    20:00Cehennem

    22:30CehennemTEKRAR

    1 MAYIS 2022 YAYIN AKIŞI SHOW TV

    06:00Yeni GelinTekrar

    10:00Pazar SürpriziCanlı

    13:00Bir Şansım OlsaYeni Bölüm

    14:30AzizTekrar

    18:45Hafta Sonu Ana HaberCanlı

    20:00Tosun Paşa

    21:45Tokatçı

    23:30BabaTekrar
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    Haberler Televizyon BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlanmayacak? 1-2-3-4 Mayıs ATV, Show TV, Star, TRT 1 yayın akışı
        SON DAKİKA