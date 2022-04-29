Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney Plus'un artık Türkiye'den de izlenebileceği haberi heyecanlandırdı ve detaylar merak konuus oldu. İşte tüm bilgiler...
DISNEY+ PLUS TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'de üye alımına başlayacak.
The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney+ Plus, Türkiye'nin yanı sıra 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete açılacak.
DISNEY+ PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Dev dizi, film, animasyon arşiviyle merakla beklenen Disney+ Plus platformunun Türkiye fiyatı;
📌Aylık 34,99 TL
📌Yıllık 349,90 TL olarak belirledi.
Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.