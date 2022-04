Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney Plus'un artık Türkiye'den de izlenebileceği haberi heyecanlandırdı ve detaylar merak konuus oldu. İşte tüm bilgiler...