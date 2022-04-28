Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlanmayacak? BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Bir Zamanlar Çukurova, Yargı, Sadakatsiz, Teşkilat, Üç Kuruş

BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022? Ramazan Bayram'ında hangi diziler yayınlamayacak? soruları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 1 Mayı'ta arife eda edilecek, 2,3,4 Mayıs'ta da Ramazan Bayramı kutlanacak. ATV, Show TV, Kanal D, Star, TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerin arife ve bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova, Yargı, Sadakatsiz, Teşkilat, Üç Kuruş bu hafta yayınlanacak mı? İşte son dakika gelişmeler...
BAYRAMDA DİZİLER VAR MI 2022?
1 Mayıs Kanal D yayın akışına göre Yargı dizisi yayınlamayacak. Yerine yabancı film 'Cehennem' yayınlanacak. Diğer diziler hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI ATV
06: 15Kuruluş Osman
07: 30atv'de Hafta Sonu
10: 00Jumanji: Vahşi Orman - Yabancı Sinema
12: 00Dizi TV
12: 50Yerli Dizi - Tekrar
15: 50Yerli Dizi - Tekrar
19: 00atv Ana Haber
19: 20Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 20Adı Sevgi
1 MAYIS 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI KANAL D
07:00Sihirli AnnemTEKRAR
08:30KonuştukçaYENİ BÖLÜM
09:45Magazin D PazarYENİ BÖLÜM
12:15Arda'nın Ramazan MutfağıYENİ SEZON
13:00Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci EvimYENİ BÖLÜM
14:00Şanslı KöpekTEKRAR
15:45Çok Güzel Hareketler 2TEKRAR
16:45Macera Avcıları Afrika'da
18:45Kanal D Haber Hafta SonuCANLI
20:00Cehennem
22:30CehennemTEKRAR
1 MAYIS 2022 YAYIN AKIŞI SHOW TV
06:00Yeni GelinTekrar
10:00Pazar SürpriziCanlı
13:00Bir Şansım OlsaYeni Bölüm
14:30AzizTekrar
18:45Hafta Sonu Ana HaberCanlı
20:00Tosun Paşa
21:45Tokatçı
23:30BabaTekrar