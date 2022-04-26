18 yaşındaki Lale’yi Esra Erol’da buldu! Haberi alan çaresiz anne canlı yayında fenalık geçirdi! O anlar yürekleri ağza getirdi

22 yıllık evli olan Orhan Şahin ile Leyla Şahin, iki çocuk sahibi olduklarını ve 18 yaşındaki kızları Lale Şahin için programa başvurduklarını dile getirdi.
Kızlarının 16 yaşındayken de evden kaçtığının altını çizen Şahin çifti, "13 Nisan günü eve geldik, kızımız yok. Karakola gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Daha sonra kızımızı evin önünden alan taksiciye ulaştık. Bize, Lale'yi Urfa'ya giden otobüslerin oraya bıraktığını ve 'Burak Yıldırım'ın yanına gidiyorum' dediğini söyledi" dedi.
Kızları Lale'nin daha önce de Burak Yıldırım için evden kaçtığını belirten Orhan Bey, "Burak'ın ailesiyle iletişim kurduk, bize 'oğlumuz hasta, evlenemez' dediler. Sonra ben Burak'la konuştum, 'kızımı istemiyormuşsun, konuşma o zaman' diye uyardım. Kızıma da konuşmasını yasakladım" ifadelerini kullandı.