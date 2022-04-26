18 yaşındaki Lale’yi Esra Erol’da buldu! Haberi alan çaresiz anne canlı yayında fenalık geçirdi! O anlar yürekleri ağza getirdi

Kızları Lale'nin daha önce de Burak Yıldırım için evden kaçtığını belirten Orhan Bey, "Burak'ın ailesiyle iletişim kurduk, bize 'oğlumuz hasta, evlenemez' dediler. Sonra ben Burak'la konuştum, 'kızımı istemiyormuşsun, konuşma o zaman' diye uyardım. Kızıma da konuşmasını yasakladım" ifadelerini kullandı.