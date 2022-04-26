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    • 26.04.2022 19:28
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    • 26.04.2022 19:45
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    18 yaşındaki Lale'yi Esra Erol'da buldu! Haberi alan çaresiz anne canlı yayında fenalık geçirdi! O anlar yürekleri ağza getirdi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Orhan Şahin ile Leyla Şahin, kızları Lale Şahin’in 18’inci yaş gününde ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kızlarının 13 Nisan günü kaybolduğunu ve polise başvurduklarını söyleyen Şahin çifti, Lale’yi evlerinden alan taksiciye ulaştıklarını ve genç kızın Urfa’ya gittiğini öğrendiklerini söyledi. Esra Erol ise programın ilerleyen dakikalarında Lale’yi bulduklarını açıkladı. Haberi alan Leyla Hanım, bir anda fenalaşınca yürekler ağza geldi. İşte detaylar...

    18 yaşındaki Lale’yi Esra Erol’da buldu! Haberi alan çaresiz anne canlı yayında fenalık geçirdi! O anlar yürekleri ağza getirdi

    22 yıllık evli olan Orhan Şahin ile Leyla Şahin, iki çocuk sahibi olduklarını ve 18 yaşındaki kızları Lale Şahin için programa başvurduklarını dile getirdi.

    Kızlarının 16 yaşındayken de evden kaçtığının altını çizen Şahin çifti, "13 Nisan günü eve geldik, kızımız yok. Karakola gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Daha sonra kızımızı evin önünden alan taksiciye ulaştık. Bize, Lale'yi Urfa'ya giden otobüslerin oraya bıraktığını ve 'Burak Yıldırım'ın yanına gidiyorum' dediğini söyledi" dedi.

    Kızları Lale'nin daha önce de Burak Yıldırım için evden kaçtığını belirten Orhan Bey, "Burak'ın ailesiyle iletişim kurduk, bize 'oğlumuz hasta, evlenemez' dediler. Sonra ben Burak'la konuştum, 'kızımı istemiyormuşsun, konuşma o zaman' diye uyardım. Kızıma da konuşmasını yasakladım" ifadelerini kullandı.

        Esra Erol, 13 Nisan'dan beri kızlarından haber alamayan çaresiz anne-babaya müjdeli haberi verdi. Ancak Leyla Hanım, Erol'un "Kızınız Lale'yi bulduk" sözleri üzerine fenalaşarak yürekleri ağza getirdi.

        BURAK YILDIRIM'IN BABASI CANLI YAYINDA!
        Burak Yıldırım'ın babası, canlı yayına telefonla bağlanarak "Lale bizim eve geldi ve sokakta kalmasın diye eve aldık. Bu yanımıza ikinci gelişi. Çocuklar Lale'nin dayısını arayıp haber verdi" dedi.

        Orhan Bey de kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini ve günlerdir onlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

            Burak Yıldırım ise "Biz dayısını hemen aradık, bilgileri olsun diye. Lale'nin zaten ailesiyle huzuru yokmuş. Ben hastayım, bakamam diye ailesi evlenmemize izin vermiyor" şeklinde konuştu.

            Şahin çifti, evlenmelerini Burak'ın ailesinin istemediğini vurgulayarak "Kaçmalarına gerek yoktu, biz zaten evlenmesine izin veriyorduk" dedi.
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            Haberler Televizyon 18 yaşındaki Lale'yi Esra Erol'da buldu! Haberi alan çaresiz anne canlı yayında fenalık geçirdi! O anlar yürekleri ağza getirdi
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