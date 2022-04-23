92. bölüm fragmanı yayında! Selcan Ana'nın ölümünün yürekleri paramparça ettiği Kuruluş Osman'da düşmanını doğduğuna pişman etti!

SELCAN ANA'NIN VEDASI YÜREKLERİ PARAMPARÇA ETTİ

Kuruluş Osman'ın sıkı takipçileri 92. bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar ve yeni bölümden detaylar...

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHEDİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?