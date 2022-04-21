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    • Televizyon
    • 22.04.2022 09:16
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    • 22.04.2022 09:17
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    92. bölüm fragmanı yayında! Selcan Ana'nın ölümünün yürekleri paramparça ettiği Kuruluş Osman'da düşmanını doğduğuna pişman etti!

    Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi yine fırtınalar estiriyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi peşi sıra izleyicilerini şaşırtıyor. 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman son bölümde izleyicileri ekrana kitlerken 92. bölüm fragmanı ile de baş döndürdü. Osman çocukları Orhan ve Alaeddin'in Aya Nikola tarafından kaçırıldığını öğrenince hızla harekete geçti. Selcan Ana'nın ölümü de herkesi yasa boğdu. Peki yeni bölümde neler olacak?

    Selcan Ana’nın ölümünün yürekleri paramparça ettiği Kuruluş Osman’da düşmanını doğduğuna pişman etti!

    Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir önceki gün yayınlanan son bölüm nefes kesmişti. 92. bölüm fragmanı da baş döndürdü. Selcan Ana'nın vefat ettiği Kuruluş Osman'nda Bilecik'in fethedilmesi oba ve uç bölgede hareketlilik yaşattı. Selcan Ana'nın ölümünün derin hüzün yarattığı dizide şimdi neler olacak merak konusu oldu! İzleyiciler 92. bölümü heyecanla beklemeye koyuldu. İşte 92. bölüm fragmanına göre yaşanacak gelişmeler...

    SELCAN ANA'NIN VEDASI YÜREKLERİ PARAMPARÇA ETTİ

    Kuruluş Osman'ın sıkı takipçileri 92. bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar ve yeni bölümden detaylar...

    OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHEDİYOR

    Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

    Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

    BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

    Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

    BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

    Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar.

    Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?
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    Haberler Televizyon 92. bölüm fragmanı yayında! Selcan Ana'nın ölümünün yürekleri paramparça ettiği Kuruluş Osman'da düşmanını doğduğuna pişman etti!
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