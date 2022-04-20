📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor'da sürpriz gelişme! Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı...

📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor'da sürpriz gelişme! Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor ve TV8 yayın akışı merak ediliyor. TV8 akşam kuşağında ilgiyle takip edilen yarışmalardan Survivor'da her bölüm ayrı bir heyecan taşıyor ve yeni bölümü merakla bekleyenler televizyonda göremeyince merak ederek bilgileri araştırır olduç İşte detaylar...
BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?
20 Nisan Çarşamba akşamı fenomen yarışma Survivor All Star ekrana gelmeyecek, onun yerine "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisi yayınlanacak. Survivor yeni bölüm ise yarın akşam TV8 ekranlarında olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama / Canlı
14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm