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    • Televizyon
    • 20.04.2022 20:24
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    • 20.04.2022 20:26
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    📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor'da sürpriz gelişme! Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı...

    Akşam kuşağı izleyicileri ve Survivor fenomenleri tarafından bu akşam Survivor var mı yok mu sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı, zorlu parkur mücadelelerinin ve polemiklerin tüm hızıyla devam ettiği yarışmada dün yine heyecan dolu konsey vardı ve bir kişi veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı ve Survivor yeni bölümle ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📻Bu akşam Survivor var mı yok mu?

    📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor'da sürpriz gelişme! Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor ve TV8 yayın akışı merak ediliyor. TV8 akşam kuşağında ilgiyle takip edilen yarışmalardan Survivor'da her bölüm ayrı bir heyecan taşıyor ve yeni bölümü merakla bekleyenler televizyonda göremeyince merak ederek bilgileri araştırır olduç İşte detaylar...

    BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

    20 Nisan Çarşamba akşamı fenomen yarışma Survivor All Star ekrana gelmeyecek, onun yerine "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisi yayınlanacak. Survivor yeni bölüm ise yarın akşam TV8 ekranlarında olacak.

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama / Canlı

    14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk / Yeni Bölüm

        00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

        02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

        Salı akşamları eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da yine bir isim adaya ved etti. Giderek güçlü yarışmacıların potaya girdiği yarışmada bu hafta eleme adaylarının hepsi gönüllüler takımından seçilmiş ve Evrim, Ayşe, Nisa, Yağmur olmuştu. 4 yarışmacı için pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları eleme konseyinde açıklandı. Rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Yağmur oldu.
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        Haberler Televizyon 📻Bu akşam Survivor var mı yok mu? Survivor'da sürpriz gelişme! Survivor All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TV8 yayın akışı...
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