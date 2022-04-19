Sevdiceğinin acı haberini aldı feryat figan ağladı! Gönül Dağı'nda ölüm kol geziyor! Babasının hayatı için kendi canından vazgeçti! Veysel...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yine büyük ses getirdi. 61. bölüm heyecanla beklenirken yayınlanan 2. fragman izleyicileri dehşete düşürdü. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı, Senaristliğini de Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) üstlendiği fenomen dizi yeni fragman ile gündeme bomba gibi düştü. Veysel'in başına gelenler ve ardında ağlayan Cemile yürekleri sızlattı.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve her bölümü ile iddiasını sürdüren yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı 61. Bölüm fragmanı ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi akşamı 61. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizide yer yerinden oynuyor. İşte detaylar…
GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM 2.FRAGMAN YAYINDA!
Yeni bölümü merakla beklenen Gönül Dağı dizisinin 61. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Rıfat'ın evlendiği ve şifa bulacağı Mihriban'ın, Rıfat'ın evinin kapısından içeri girdiği görüldü.
Ramazan'ın yazdığı kitabı bastırmak için elinden geleni ardına koymayan Asuman, kitabı basmak isteyen yeni bir yayınevi buldu. Ancak yayınevinin sahibi, bir şartla kitabı basabileceklerini söyledi ve bu istek Ramazan'ı tedirgin etti.
Öte yandan evinin yıkılma tehlikesi olduğunu öğrenen düğüncü Muammer, büyük bir üzüntü yaşadı.
Muammer'in, ''Demek ki o da yıkıldı yıkılacak, ailem gibi.'' sözleri dikkati çekerken Kenan ve Veysel, evi boşaltmak için kolları sıvadı.
BABASININ HAYATI İÇİN KENDİ CANINDAN VAZGEÇTİ
Yolda dalgın bir şekilde yürüyen Muammer, arabanın geldiğini duymadı ve Veysel, babasını kurtarmak için arabanın önüne atladı.
Araba çarpan Veysel, bir anda yere yığılırken Cemile'nin ''Veysel'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı.
Veysel'e araba çarptığını öğrenen Taner ve Ramazan da olay yerine koşarken Veysel'in annesi gözyaşlarına boğuldu.