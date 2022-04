Kasaba Doktoru konusu ne? KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR? Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş karakterleri

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Deniz Can Aktaş, Menajerimi Ara dizisinde Barış Havas karakterini canlandırdı.

OZAN AKBABA KİMDİR?

9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunudur. 2005 yılında bu yana tiyatroda, televizyonda ve sinemada oyuncu olarak yer alan Akbaba, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile zirveyi yakalayan Ozan Akbaba, burada İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdi.

OZAN AKBABA EŞİ

Ünlü oyuncu, 2017 yılında Elif Buket Arıkan ile evlenen Akbaba'nın Ozan Ali Akbaba adında bir çocuğu var.