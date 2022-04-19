İntikam ateşinin alev alev yandığı Sadakatsiz dizisinde kan aktı! Darbeyi en emin olduğu kişi indirdi! Göğsüne makas saplanan Volkan...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz'in ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayınlanmıştı. 57. bölüme kadar gelen dizi her sahnesinde şaşırtmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen fragman yayınlandı. Derin'in izleyicileri şaşırtan tepkileri çok konuşuldu. Asya'dan kurtalamayan Derin, Volkan'ın gerçek yüzünü görünce üst üste sürpriz hamleler yapıyor. Volkan'ın kalbine bıçak saplayan Derin şimdi ne yapacak? Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle gündeme bomba gibi düşecek. İşte detaylar...