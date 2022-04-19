İntikam ateşinin alev alev yandığı Sadakatsiz dizisinde kan aktı! Darbeyi en emin olduğu kişi indirdi! Göğsüne makas saplanan Volkan...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sadakatsiz'in ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayınlanmıştı. 57. bölüme kadar gelen dizi her sahnesinde şaşırtmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen fragman yayınlandı. Derin'in izleyicileri şaşırtan tepkileri çok konuşuldu. Asya'dan kurtalamayan Derin, Volkan'ın gerçek yüzünü görünce üst üste sürpriz hamleler yapıyor. Volkan'ın kalbine bıçak saplayan Derin şimdi ne yapacak? Ekranların beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle gündeme bomba gibi düşecek. İşte detaylar...
SADAKATSİZ FİNALE DOĞRU YAKLAŞIYOR
Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Sadakatsiz dizisinin senaryosunu Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici birlikte yazıyor. Sevilen dizi yakın bir dönemde final yapmaya hazırlanıyor.
Adım adım finale doğru giden Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba akşamı 57. bölümüyle ekranlara gelecek.
DERİN'DEN İZLEYİCİYİ ŞOKE EDEN HAMLE!
Dizinin merakla beklenen 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırdığı görüldü.
VOLKAN ÖLECEK Mİ?
İzleyiciler ise bu sahnenin Derin'in hayali olabileceğini belirtti. Volkan'ın ölüp ölmeyeceği, sahnenin gerçek olup olmadığı yeni bölüm yayınlandığında belli olacak.