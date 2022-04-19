Gönül Dağı'nda ölüm kol geziyor! Sevdiceğinin acı haberini aldı feryat figan ağladı! Babasının hayatı için kendi canından vazgeçti! Veysel...

Öte yandan evinin yıkılma tehlikesi olduğunu öğrenen düğüncü Muammer, büyük bir üzüntü yaşadı.

Muammer'in, ''Demek ki o da yıkıldı yıkılacak, ailem gibi.'' sözleri dikkati çekerken Kenan ve Veysel, evi boşaltmak için kolları sıvadı.

BABASININ HAYATI İÇİN KENDİ CANINDAN VAZGEÇTİ

Yolda dalgın bir şekilde yürüyen Muammer, arabanın geldiğini duymadı ve Veysel, babasını kurtarmak için arabanın önüne atladı.

Araba çarpan Veysel, bir anda yere yığılırken Cemile'nin ''Veysel'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı.

Veysel'e araba çarptığını öğrenen Taner ve Ramazan da olay yerine koşarken Veysel'in annesi gözyaşlarına boğuldu.