5 buçuk aydır yayınlanıyordu kan kaybı durdurulamadı! Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi! Kötü gelişme hayranlarını göz yaşlarına boğacak

NURSEL KÖSE ÜÇ KURUŞ'A VEDA EDECEK!

Altı aya yakın bir süredir ekranlarda boy gösteren Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Neriman karakteri hayatını kaybediyor. Neriman Hala karakteri ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Nursel Köse diziye veda ediyor.

ÇUKUR ETKİSİ YARATAMADI

Üç Kuruş dizisi hakkında radikal bir karar verildi. 2017 yılında başlayan ve 4 sezonun sonunda 2021 yılında biten Çukur dizisi gibi büyük bir etki bırakmak istenen Üç Kuruş'un final yapacağı öğrenildi.

2. sezonu göremeyeği ortaya çıkan dizi reyting savaşında ne yapılırsa yapılsın arzu edilen başarıya ulaşamadı.