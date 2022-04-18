5 buçuk aydır yayınlanıyordu kan kaybı durdurulamadı! Üç Kuruş dizisinden kara haber geldi! Kötü gelişme hayranlarını göz yaşlarına boğacak

Çukur dizisi hakkında karar verildi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı diziden kara haber geldi. Bir süredir final yapacağı iddia ediliyordu. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka gibi oyuncuların oynadığı Çukur dizisi gibi hafızalara kazınılacağı düşünülen Üç Kuruş dizisi reytinglerde gerilere düşünce ipi çekildi. Peki neler oluyor? Üç Kuruş final mi yapacak, ne zaman? Gelin detaylara birlikte bakalım...
NURSEL KÖSE ÜÇ KURUŞ'A VEDA EDECEK!
Altı aya yakın bir süredir ekranlarda boy gösteren Üç Kuruş dizisinin son bölümünde Neriman karakteri hayatını kaybediyor. Neriman Hala karakteri ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Nursel Köse diziye veda ediyor.
ÇUKUR ETKİSİ YARATAMADI
Üç Kuruş dizisi hakkında radikal bir karar verildi. 2017 yılında başlayan ve 4 sezonun sonunda 2021 yılında biten Çukur dizisi gibi büyük bir etki bırakmak istenen Üç Kuruş'un final yapacağı öğrenildi.
2. sezonu göremeyeği ortaya çıkan dizi reyting savaşında ne yapılırsa yapılsın arzu edilen başarıya ulaşamadı.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Reyting sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalan Üç Kuruş projesi 23 Mayıs tarihinde 28. bölümüyle ekran macerasının sonlandıracak.
ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER OLACAK?
Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.