Erşan Kuneri Netflix'te ne zaman başlayacak, yayın tarihi ne? Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri konusu ne, oyuncuları kimdir?

ERŞAN KUNERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Erşan Kuneri, sinemada farklı türlere el atmaya karar verir. Sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçerek yeni bir macereya atılır. Erşan Kuneri; Gora filminde, 80 darbesi ile birlikte kaçakçılık suçu sebebi ile hapse atıldığını gördüğümüz Kuneri, 1970'lerde yapımcılığını yaptığı yetişkin filmleriyle tanınan bir isimdir. Gora hayranlarının en sevdiği karakterlerden biri olan Kuneri, filmde çok fazla bir yer kaplamamasına rağmen dikkatleri üzerine çekmişti. Kuneri, değişen ve hala değişimini sürdüren Yeşilçam'ı hatırlatan bir karakterdi.