Mine'nin bebeğinin babası ortaya çıktı! Kendi yalanında boğuldu! Üç Kız Kardeş dizisinden izleyicileri hüngür hüngür ağlatacak haber!

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk bölümü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günü ekranlara gelmeye devam ediyor. 8. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizide son bölüm nefes kesti. Somer ile Türkan'ın yakınlaşması izleyicisi bir hayli mutlu etti. Mine'nin ise kendi yalanında boğulması Soner'i git gide Türkan'a doğru itti. Üç kız kardeş dizisinin yeni bölümünde kavga ve kan görüldü. Peki neler oluyor? İşte 8. bölümden ayrıntılar...
MİNE'NİN BEBEĞİNİN BABASI ORTAYA ÇIKTI!
Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Berker Güven ve Reha Özcan'ın oynadığı Üç Kız Kardeş 8. bölümüyle Salı akşamı Kanal D ekranlarında! Somer ile Mine'nin tartışması kavgaya dönüştü.
Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer gerçeklerin peşine düştü.
Bebeğin kendinden olmadığından şüphelenmeye başlayan Soner, Mine onu ikna etmeye çalışmasına rağmen ilişkiyi bitirdi. 8. bölüm fragmanında Soner'in Nihat'a yumruk attığı ve Mine'den de kan geldiği görülüyor.
Mine'nin bebeğini düşürüp düşürmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?
Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Birbirlerine iyi gelmektedirler.
Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur.
Türkan sadece Somer'e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir.