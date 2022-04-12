Dizi sektörüne yeni bir soluk geldi! TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kasaba Doktoru adlı dizi 1. bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunuluyor. Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR? Kasaba Doktoru konusu ne? İşte merak edilenler...
KASABA DOKTORU KONUSU NE?
Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Sinan Albayrak, Özgün Karaman, Barış Yıldız, Sinan Demirer, Alptekin Ertürk, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Sultan Ulutaş ve Fatih Yücebağ yer alıyor.
OYUNCULARIN KARAKTERLERİ!
Ozan Akbaba: Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı: Dr. Leyla Erpek
Deniz Can Aktaş: Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever: Başhemşire Mine Yıldız
KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kasaba Doktoru'nun çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?
Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu'ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Deniz Can Aktaş, Menajerimi Ara dizisinde Barış Havas karakterini canlandırdı.
OZAN AKBABA KİMDİR?
9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta doğan Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunudur. 2005 yılında bu yana tiyatroda, televizyonda ve sinemada oyuncu olarak yer alan Akbaba, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile zirveyi yakalayan Ozan Akbaba, burada İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdi.
OZAN AKBABA EŞİ
Ünlü oyuncu, 2017 yılında Elif Buket Arıkan ile evlenen Akbaba'nın Ozan Ali Akbaba adında bir çocuğu var.