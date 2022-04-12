EDHO'nun Hızır Çakır'ı geri dönüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerine müjde! Oktay Kaynarca...

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlarda yedi sezon boyunca fırtınalar estirdi. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Uğur Yücel'in paylaştığı fenomen dizi adını tarihe yazdırmayı başardı. Büyük bir hayran kitlesi oluşan dizinin sevenlerine Oktay Kaynarca ile ilgili müjdeli haber geldi.
OKTAY KAYNARCA BAŞROL OLACAK
EDHO ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakır'ı sahalara geri dönüyor. Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı yeni bir dizi yayımlanacak. Çekimleri devam eden dizi hakkındaki bilgiler şöyle...
EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK!
Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor. Onur Tan'ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.
AKSİYON DOLU BİR DİZİ GELİYOR!
Oyuncu kadrosu için titiz bir çalışmanın yürütüldüğü dizi aksiyon seven ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin beklentisini de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yakında oyuncu kadrosu da netleşecek olan dizi aynı zamanda gündemi de takip edecek.