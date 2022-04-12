EDHO'nun Hızır Çakır'ı geri dönüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerine müjde! Oktay Kaynarca...

OKTAY KAYNARCA BAŞROL OLACAK

EDHO ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakır'ı sahalara geri dönüyor. Oktay Kaynarca'nın başrol oynayacağı yeni bir dizi yayımlanacak. Çekimleri devam eden dizi hakkındaki bilgiler şöyle...

EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK!

Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor. Onur Tan'ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.