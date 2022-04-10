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    • 10.04.2022 22:56
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    • 10.04.2022 23:05
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    Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

    Teşkilat nefes kesen bir bölümle daha izleyiciyi mest etti. Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümü izleyiciyi ikiye böldü. Zehra'nın ortaya attığı teze göre Ceren Halit Başkan'ın kızı. İzleyicilerin bir kısmı Zehra'yı tutarken bir kısmı da Ceren'in Halit Başkan'ın kızı olamayacağını söylüyor. Öte yandan Ceren'i canlandıran Ezgi Eyüpoğlu'nun sevilen diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

    Teşkilat Halit Başkan’ın kızı kim?

    Halit Başkan'ın öldüğünü sandığı kızı ortaya çıktı. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Teşkilat 42. bölümüyle adından söz ettirdi. Zehra'ın Halit Başkan'ın kızı için söyledikleri diziye damga vurdu. Peki Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

    HALİT BAŞKAN'IN KIZI KİMDİR?

    Zehra'nın sözleri Halit Başkan'ı çıldırttı. Halit Başkan'ın öldü olarak bildiği kızının yaşadığı iddia edildi. Kızı hakkında gerçeklere ulaşmaya çalışan Halit Başkan'a, Zehra şüphelerinden bahsedince yer yerinden oynadı.

    Ceren'in de, Başkan'ın eşi gibi genetik bir hastalığa sahip olduğunu belirten Zehra, kızının Ceren olabileceğini söyler. Ancak Halit Başkan'ın kızı hakkında kesin bilgi henüz yok. Detaylar yeni bölümlerle netlik kazanacak.

    Yayımlanan fragmanda Zehra, Başkan'a ''Geçen gün eşiniz ve kızınız hakkında konuştuğumuz şeyler, kafama takılan bazı konular var da Başkanım. Aslında benim konuşmak istediğim konu, eşinizin hastalığı ile ilgili, bu büyük oranla genetik faktörlerden oluşan ırsi bir hastalık. Aynı hastalık Ceren'de de var Başkanım. Ayrıca gözleri, sizin kızınızın gözleri ile aynı rekte. Özetle, Ceren sizin kızınız olabilir.'' sözlerini kullandığı görülüyor.

    TEŞKİLAT'IN CEREN'İ EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

    Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

    EZGİ EYÜBOĞLU DİZİLERİ

    2007 Senin Uğruna

    2008 Arka Sokaklar

    2011 Kalbim Seni Seçti -Derin

    2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige

    2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep

    2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy

    2014 Yasak Asude -(Nazım Bey'in Kızı)

    2014 Ulan İstanbul -Ada Akça

    2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü

    2017 Payitaht Abdulhamit -Melike

    2019 Bir Aile Hikayesi

    2020 Teşkilat
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    Haberler Televizyon Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?
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