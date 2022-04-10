Teşkilat Halit Başkan'ın kızı kim? Halit Başkan'ın kızı Ceren mi? Ajan Ceren ölecek mi? Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

HALİT BAŞKAN'IN KIZI KİMDİR?

Zehra'nın sözleri Halit Başkan'ı çıldırttı. Halit Başkan'ın öldü olarak bildiği kızının yaşadığı iddia edildi. Kızı hakkında gerçeklere ulaşmaya çalışan Halit Başkan'a, Zehra şüphelerinden bahsedince yer yerinden oynadı.

Ceren'in de, Başkan'ın eşi gibi genetik bir hastalığa sahip olduğunu belirten Zehra, kızının Ceren olabileceğini söyler. Ancak Halit Başkan'ın kızı hakkında kesin bilgi henüz yok. Detaylar yeni bölümlerle netlik kazanacak.

Yayımlanan fragmanda Zehra, Başkan'a ''Geçen gün eşiniz ve kızınız hakkında konuştuğumuz şeyler, kafama takılan bazı konular var da Başkanım. Aslında benim konuşmak istediğim konu, eşinizin hastalığı ile ilgili, bu büyük oranla genetik faktörlerden oluşan ırsi bir hastalık. Aynı hastalık Ceren'de de var Başkanım. Ayrıca gözleri, sizin kızınızın gözleri ile aynı rekte. Özetle, Ceren sizin kızınız olabilir.'' sözlerini kullandığı görülüyor.