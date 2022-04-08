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    • Televizyon
    • 08.04.2022 20:17
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    • 08.04.2022 20:17
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    KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR? Kasaba Doktoru konusu ne? Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş karakterleri

    Dizi sektörüne yeni bir soluk geldi! TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kasaba Doktoru adlı dizi 1. bölümüyle bu akşam izleyicinin beğenisine sunuluyor. Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR? Kasaba Doktoru konusu ne? İşte merak edilenler...

    KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR?

    KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERasaba Doktoru konusu ne? soruları gündemde yer alıyor. Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu İlker Aslan ve Barış Erdoğan kaleme aldığı dizinin konusu, çekildiği yer ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte dizi hakkında tüm bilgiler...

    KASABA DOKTORU KONUSU NE?

    Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

    OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Sinan Albayrak, Özgün Karaman, Barış Yıldız, Sinan Demirer, Alptekin Ertürk, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Sultan Ulutaş ve Fatih Yücebağ yer alıyor.

    OYUNCULARIN KARAKTERLERİ!

    Ozan Akbaba: Dr. Hakan Aydıner
    Hazal Subaşı: Dr. Leyla Erpek
    Deniz Can Aktaş: Dr. Ömer Özen
    Vildan Atasever: Başhemşire Mine Yıldız

    KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Kasaba Doktoru'nun çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
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    Kasaba doktoru
    Haberler Televizyon KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR? Kasaba Doktoru konusu ne? Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş karakterleri
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