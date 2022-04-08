KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİM KİMDİR? Kasaba Doktoru konusu ne? Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş karakterleri

KASABA DOKTORU KONUSU NE?

Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Sinan Albayrak, Özgün Karaman, Barış Yıldız, Sinan Demirer, Alptekin Ertürk, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Sultan Ulutaş ve Fatih Yücebağ yer alıyor.

OYUNCULARIN KARAKTERLERİ!

Ozan Akbaba: Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı: Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş: Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever: Başhemşire Mine Yıldız

KASABA DOKTORU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kasaba Doktoru'nun çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.