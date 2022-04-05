TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda gözyaşları sel oldu. İnci karakterinin trafik kazasında ölmesi Han'ı derin bir bunalıma sürüklemişti. Ceylan ile yeniden doğan Han bu kez toparlanamayacak. Ceylan'ın sonu da İnci'ninki gibi oldu. Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Ceylan karakterinin trafik kazası geçirmesi sonrası izleyiciler Gürbüz'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağını, Ceylan'ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?