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    • Televizyon
    • 05.04.2022 20:32
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    • 05.04.2022 20:34
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    📺Baba dizisi İlhan öldü mü? Hakan Kurtaş Baba dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Show TV'nin fenomen dizisi Baba 8 .bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi her sahnesi ile nefes kesiyor. Son olarak Servet'in İlhan'ı ittiği bölümde izleyici resmen şoke oldu. İlhan'ın inşaat boşluğundan yere düştüğünü görenler hemen araştırmalar yapmaya başladı. Peki; Baba dizisi İlhan öldü mü? Hakan Kurtaş Baba dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte detaylar...

    📺BABA DİZİSİ İLHAN ÖLDÜ MÜ?

    Her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi bu akşam 8. bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuluyor. Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Hakan Kurtaş'ın oynadığı dizide İlhan'ın başına gelenler şaşkınlık yarattı. Gözü dönen Servet İlhan'ın inşaattan aşağı attı. Yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı İlhan karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Sevenleri Baba dizisi İlhan öldü mü? Hakan Kurtaş Baba dizisinden ayrıldı mı, neden? sorularına yanıt arıyor. İşte dizide son gelişmeler...

    BABA DİZİSİ İLHAN ÖLDÜ MÜ?

    Baba dizisinin 8. yeni bölümünde İlhan metrelerce yüksekten düşüyor.

    Servet tartıştığı İlhan'ı inşaattan aşağı itiyor. İlhan'ın dizideki akıbeti ise henüz belli değil. Yeni bölümlerde netleşecek. Peki Servet neden bu kadar öfkelendi?

    Büşra ile aralarında geçenlerin aile tarafından duyulmasının hemen ardından Servet küplere bindi.

    İlhan ile buluştu ve onu inşaat boşluğundan itti. Yerde hareketsiz yatan İlhan Karaçam'a ne olduğu yeni bölümle belli olacak.

    HAKAN KURTAŞ BABA DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Son günlerde Baba dizisindeki performansıyla göz kamaştıran oyuncu Hakan Kurtaş, İlhan Karaçam karakteriyle ekranlara geliyor.

    Fragmanda hareketsiz yattığı görülen İlhan'ın ölüp ölmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Hakan Kurtaş'dan ise ayrılık açıklaması gelmiş değil.

    HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

    Kurtaş, 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktorudur.

    Oyuncunun kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizip müzikle uğraşıyor. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.

        Kurtaş, 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra Ezel dizisinin final bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır. 2011-2012 yıllarında Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır.

        Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.
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