Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü?

TRT 1 ekranlarının ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda gözyaşları sel oldu. İnci karakterinin trafik kazasında ölmesi Han'ı derin bir bunalıma sürüklemişti. Ceylan ile yeniden doğan Han bu kez toparlanamayacak. Ceylan'ın sonu da İnci'ninki gibi oldu. Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Ceylan karakterinin trafik kazası geçirmesi sonrası izleyiciler Gürbüz'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağını, Ceylan'ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölümüyle yine ilgi odağı oldu.
Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Ceylan karakterinin trafik kazası geçirmesi akıllara İnci'yi getirdi. Han'ın eski eşi İnci de trafik kazası sonrası karnındaki bebeği ile hayatını kaybetmişti.
65. bölümde Ceylan'ın da kaza geçirdiği görülüyor. Han'ın koşarak yanına gitmesi ve Ceylan'ı kucaklayıp araçtan çıkarması duygu dolu anlara sebep oldu. Ancak Ceylan'ın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Detaylar yeni bölümün ekrana gelmesiyle netlik kazanacak.
ASLIHAN GÜRBÜZ MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan Ongun'u Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz Kasım ayında dizide dahil olmuştu.
Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıran Gürbüz oyunculuğu ile beğeni toplamıştı. 65. bölümde senaryo gereği kaza geçiren Ceylan'ın son akıbeti henüz bilinmiyor. Aslıhan Gürbüz'ün de diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak.