👉 TRT Çocuk canlı yayını ve yayın akışı anneler babalar doğrultusundan merak ediliyor. 2008 yılından bu yana çocuklara yönelik rafine içerikleri, izleyiciyle biraraya getiren TRT Çocuk çok sevilen ve 7'den 70'e herkes doğrultusundan tanınan Niloya, Rafadan Tayfa gibi çizgi filmlerin yanı sıra, pek çok uygulaması da yayınlanıyor. Çocuklarını televizyon ekranında doğru yapımlarla buluşturmak isteyen ebeveynler TRT Çocuk canlı yayın, TRT Çocuk Youtube linki, TRT Çocuk eski çizgi filmleri gibi hususları araştırıyor. TRT Çocuk canlı yayın linkinden, yayın akışına, Youtube linkinden, sevilen çizgi dizilere kadar her şeye haberimizden erişebilirsiniz.

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TRT ÇOCUK ÇİZGİ FİLMLERİ

RAFADAN TAYFA - BİR TIKLA İZLE

1 Aralık 2014'te TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlayan Türk yapımı animasyon çizgi filmdir. ISF Studios şirketi tarafından yapılmıştır. Hikâye, "Rafadan Tayfa" adındaki bir arkadaş grubunun yaşadığı maceralardan oluşmaktadır. Çizgi film; 90'lı yılların mahalle hayatını, samimi insan ilişkilerini yansıtmaktadır. Arkadaş grubunun ismi ise, sinema filmi çektikleri bölümde filme isim ararken Hayri'nin ''Kafadan Tayfa'' yerine, açlıktan "Rafadan Tayfa" demesinden ve bunun çarpıcı bir isim olduğu için kabul edilmesinden gelir.

NİLOYA - BİR TIKLA İZLE

Niloya, Türk yapımı animasyon çizgi dizisidir. Nehir kenarında, tipik bir Karadeniz köyüne benzer bir köyde yaşayan[1] küçük bir kız çocuğunun maceralarını konu alır.

PIRIL - BİR TIKLA İZLE

Pırıl, TRT Çocuk tarafından yayınlanan bir çizgi filmdir. Pırıl, ilk olarak 2018'de tanıtıldı. 22 Nisan 2019'da yayına başlamıştır.

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