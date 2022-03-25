Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Büyük ödülü kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta bugün haftanın finalini yapacak. 4 gelinin ve 4 kaynananın yarıştığı fenomen yarışmada her hafta bir yarışmacı büyük ödülü kapıyor. Bu haftanın sonuna gelinmesiyle de gözler birinci olan ve yarışmadan elenen isme odaklandı. Peki; Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Büyük ödülü kim aldı? İşte yanıtları...