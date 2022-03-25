Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Büyük ödülü kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta bugün haftanın finalini yapacak. 4 gelinin ve 4 kaynananın yarıştığı fenomen yarışmada her hafta bir yarışmacı büyük ödülü kapıyor. Bu haftanın sonuna gelinmesiyle de gözler birinci olan ve yarışmadan elenen isme odaklandı. Peki; Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Büyük ödülü kim aldı? İşte yanıtları...
GELİNİM MUTFAKTA 25 MART PUAN DURUMU
👉Hasret:
👉Miyase:
👉Fulya:
👉Yeşim:
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da 25 Mart puan durumu henüz açıklamadı. Puan durumu açıklanmadığında çeyrek altın ve bilezikleri alan isim belli olacak. Ayrıca elenen isim de henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
24 MART PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
👉Yeşim : 13 Puan
👉Miyase : 10 Puan
👉Fulya: 14 Puan
👉Hasret : 23 Puan
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLDU?
Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!
Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.