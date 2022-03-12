Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından Niyazi Koyuncu kimdir? 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Niyazi Koyuncu kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları hangileri? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karadeniz müziğinin efsane sesi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazı Koyuncu, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor ve hayatına dair bilgiler de oldukça merak edildi. İşte tüm detaylar...
12 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?
Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazı Koyuncu 1984 doğumlu. Hopa, Artvin'de dünyaya gelen Koyuncu ilk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkardı. 2016 yılında ise Liva isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu.
17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitti. Burada Seritana (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.
KAZIM KOYUNCU KİMDİR, NEDEN ÖDLÜ?
Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu.
Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya gelen sanatçı, babaannesinden masallar, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü.