İbo Show ne zaman? İbo Show neden yok bitti mi final mi yaptı? İbo Show yeni bölüm olacak mı, konuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Star TV akşam kuşağında yer alan ve keyifle izlenen eğlence programlarından biri olan İbo Show'u Cumartesi yayın kuşağında göremeyen izleyiciler meraklandı. İbo Show artık ekranlara gelmeyecek mi, yayından kalktı mı? İşte yanıtı…
İBO SHOW NE ZAMAN?
İbo Show yeni bölüm 13 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.
13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 13 Mart 2022 Pazar akşamı 35. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım katılacak.