Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI - 📺 KANAL D CANLI İZLE

Kanal D'nin sevilen dizi ve programlarının, haftalık yayın akışındaki yerleri izleyiciler doğrultusundan merakla aranıyor... Reytinglerin zirvesinde yer alan, ilgi çeken dizilerin yanı sıra bazıları canlı yayınlanan pek çok reality şova da yer veren Kanal D'nin canlı yayınına ve yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz... Bünyesinde Arka Sokaklar, Sadakatsiz, Üç Kız Kardeş, Yargı, Camdaki Kız gibi en çok izlenen dizilerin yanı sıra Gelinim Mutfakta, Şarkılar Bizi Söyler, Neler Oluyor Hayatta? gibi programları da bulunduruyor.

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KANAL D DİZİLERİ

SADAKATSİZ : BİR TIKLA İZLE

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır... Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

CAMDAKİ KIZ - BİR TIKLA İZLE

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.





YARGI - BİR TIKLA İZLE

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

NELER OLUYOR HAYATTA? - BİR TIKLA İZLE

Neler Oluyor Hayatta, sunuculuğunu Nur Tuğba Algül ile Hakan Ural'ın yaptığı, 7 Ekim 2019 tarihinden beri hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de canlı yayınlanan ve güncel konuların ele alındığı haber programıdır.