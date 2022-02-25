25 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti?

Gelinim Mutfakta 25 Şubat Cuma günü heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Peki, 25 Şubat Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? İşte 25 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...