Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm izle! SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE: Dizi severler doğrultusundan Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izle seçenekleri yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan, hususu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken ve ilgi gören Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü amacıyla heyecanlı bekleyiş başlamışken son kısmını izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden takip etmek istiyor. Nalan gerçekleri öğreniyor mu? Canlı ve son bölüm izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 32. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Nalan Hayri'yle Dertleşiyor!

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.