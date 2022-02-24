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    • Televizyon
    • 24.02.2022 14:44
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    • 24.02.2022 14:44
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    Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölümde Nalan gerçekleri öğreniyor mu?

    Dizi severler tarafından Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izle seçenekleri yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Perşembe akşamları Kanal D’de yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ve ilgi gören Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başlamışken son bölümüni izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden takip etmek istiyor. Nalan gerçekleri öğreniyor mu? Canlı ve son bölüm izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız son bölüm izle!

    Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan gerçekleri öğreniyor mu? Bu akşam yeni bölümünü izleyecek olanlar neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Son bölümü izlememiş olanlar da internetten yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm ve son bölüm izleme linki...

    CAMDAKİ KIZ 32. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Nalan Hayri'yle Dertleşiyor!

    Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

    Cana'yı bodruma hapseden Feride ona dersini vermekte kararlıdır. Bebek haberine karşın Sedat'la arasındaki mesafeyi hisseden Nalan ise bu durumdan huzursuzdur. Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görmesi huzursuzluğunu pekiştirir. Cavit, aldığı yeni kararla Gülcihan'ı şaşırtırken, Muzo'nun üzüntüsünü hafifletmek isteyen Selen işe koyulur.

    CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

    CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

    Burcu Biricik - Nalan
    Selma Ergeç - Selen
    Feyyaz Şerifoğlu - Sedat
    Şerif Erol - Adil
    Tuğra Tülek - Levent
    Hamza Yazıcı- Tako
    Merve Polat - Billur
    Tamer Levent - Rafet
    Cihangir Ceyhan - Hayri
    Enis Arıkan - Muzo
    Nur Sürer - Feride
    Hande Ataizi - Cana
    Nihal Menzil - Hafize
    Feri Baycu Güler - Döndü
    Devrim Yakut - Gülcihan
    Engin Şenkan - Cavit

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    Haberler Televizyon Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölümde Nalan gerçekleri öğreniyor mu?
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