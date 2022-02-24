Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm İZLE! atv BZÇ Bir zamanlar Çukurova son bölüm TEK PARÇA - FULL izle linki!

'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam 20.00'de 125'inci bölümüyle atv ekranında yer alacak. Perşembe günlerinin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer. Seyirciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm canlı izle seçeneğini araştırılıyor. İşte ATV canlı yayın ile BZÇ Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle linki...



📺BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE

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125.Bölüm Özeti:

HAKAN, KUMPASTAN SAĞ ÇIKMAYI BAŞARIYOR



Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.





ABDÜLKADİR'İN KATİL OLDUĞU ÇUKUROVA'DA YAYILIYOR

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.





FİKRET BEYRUT'TA MEHMET'İ ARAŞTIRIYOR

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.