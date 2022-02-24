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    • 24.02.2022 22:36
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    • 24.02.2022 22:37
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    Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm İZLE! atv BZÇ Bir zamanlar Çukurova son bölüm TEK PARÇA - FULL izle linki!

    ATV'de yoğun ilgi gören konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizi Bir Zamanalr Çukurova canlı izle! BZÇ Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçenekleri haberimizin içeriğinde yer alıyor. Her hafta heyecanlı bölümleriyle ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm internetten izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    ATV Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izle

    'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam 20.00'de 125'inci bölümüyle atv ekranında yer alacak. Perşembe günlerinin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer. Seyirciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm canlı izle seçeneğini araştırılıyor. İşte ATV canlı yayın ile BZÇ Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle linki...

    📺BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE

    📺BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

    125.Bölüm Özeti:

    HAKAN, KUMPASTAN SAĞ ÇIKMAYI BAŞARIYOR

    Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.



    ABDÜLKADİR'İN KATİL OLDUĞU ÇUKUROVA'DA YAYILIYOR

    Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.



    FİKRET BEYRUT'TA MEHMET'İ ARAŞTIRIYOR

    Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

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