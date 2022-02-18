Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı?

Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir. Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekl