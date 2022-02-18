Yalnız Kurt dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek Yalnız Kurt dizisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Dizide yer alan Yıldırım Projesi ve Hilmi Kopanlı karakteri merak edildi. Peki, Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı? İşte merak edilenler!
YILDIRIM PROJESİ NEDİR?
Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Kumandan, "S-400, F-35, Patriot... Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" sözlerini kullandı.
Bir devlet açısından 'kendi silahını üretmenin' çok önemli olduğuna değinen Kumandan, tarihteki Türk devletlerinin de her zaman bu anlayışta olduğunu söyledi. Kumandan, "Türklerin devlet kurmasının sırrı bu okun ıslığında saklı" dedi. Altay'a geçmişini hatırlatan Kumandan, "Senin baban benim yetimimdi" dedi. Altay'ın elindeki ok üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerinde ilk adımları attığını ifade etti.