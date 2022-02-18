Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.02.2022 12:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2022 12:55
    ABONE OL

    Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı?

    ATV ekranlarının kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Yalnız Kurt'ta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelecek Yalnız Kurt izleyiciyi yine ekranlara kitleyecek. ﻿4. bölümde kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay’ın da Doğan’ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı’nın peşinde, onu aramaktadır. Öte yandan Yıldırım Projesi, Yalnız Kurt dizisinde dikkat çekti. Peki, Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yalnız Kurt’ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir?

    Yalnız Kurt dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. Bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek Yalnız Kurt dizisinde yeni gelişmeler yaşanacak. Dizide yer alan Yıldırım Projesi ve Hilmi Kopanlı karakteri merak edildi. Peki, Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı? İşte merak edilenler!

    YILDIRIM PROJESİ NEDİR?

    Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Kumandan, "S-400, F-35, Patriot... Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" sözlerini kullandı.

    Bir devlet açısından 'kendi silahını üretmenin' çok önemli olduğuna değinen Kumandan, tarihteki Türk devletlerinin de her zaman bu anlayışta olduğunu söyledi. Kumandan, "Türklerin devlet kurmasının sırrı bu okun ıslığında saklı" dedi. Altay'a geçmişini hatırlatan Kumandan, "Senin baban benim yetimimdi" dedi. Altay'ın elindeki ok üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerinde ilk adımları attığını ifade etti.

        YALNIZ KURT HİLMİ KOPANLI KİM?

        Yalnız Kurt'ta yer alana Hilmi Kopanlı'nın geçmişten bugüne Fettah Dahhak için çalıştığı vurgulandı. Nizam, Mira'ya geçmişten bahsederken "Hilmi Abi" ifadesini kullandı. Hilmi Kopanlı'nın Fettah Dahhak'a bağlılık seviyesini belirtti. Geçmişe atıfla verilen sahnedeyse Hilmi Kopanlı'nın Nizam'la olan konuşmasına dahil olan Yavuz'un kardeşi Halit göründü. Dahhak'ın adamı olarak ağabeyini ve arkadaşlarını arkadan vuran Halit'in örgüt içindeki konumu meydana çıktı.

        4.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        ﻿Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise,Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır.

        Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir. Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekl
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt'ta yer alan Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt Hilmi Kopanlı kimdir? Gerçek hayatta Hilmi Kopanlı var mı?
            SON DAKİKA