Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzun süredir heyecanla beklenen Baba dizisi salı akşamı ekrana geliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Beşiktaş ve Galata olmak üzere farklı bir çok semtte çekilen Baba dizisindeki konak sahneleri de Reşat Paşa Konağı olarak biliniyor. Öte yandan çekimlerin bir bölümünün İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiği de biliniyor.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…