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    • Televizyon
    • 15.02.2022 20:52
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    • 15.02.2022 20:58
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    Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

    Show TV'nin yeni dizisi Baba bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi hakkında izleyiciler araştırmalara koyuldu. Baba dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği en çok merak edilenler arasında! Peki Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? İşte diziye dair tüm bilgiler...

    Baba dizisi oyuncuları kimler?

    Baba dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar yazıyor. Ay Yapım imzalı dizi 1. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında izleyicinin beğenisine sunuldu. Diziyi izleyenler bir yandan da dizi hakkında araştırmalar yapıyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in profesyonel oyunculuğunu konuşturduğu Baba dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

    BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Baba dizisinin başrolünde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş yer alıyor.

    Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler de oyuncu kadrosunda.

    BABA DİZİSİ KARAKTERLERİ

    Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı

    Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

    Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

    Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

    Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

    Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

    Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

    Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam

        BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Uzun süredir heyecanla beklenen Baba dizisi salı akşamı ekrana geliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Beşiktaş ve Galata olmak üzere farklı bir çok semtte çekilen Baba dizisindeki konak sahneleri de Reşat Paşa Konağı olarak biliniyor. Öte yandan çekimlerin bir bölümünün İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiği de biliniyor.

        BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile…

        Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur.

        Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
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