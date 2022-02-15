Baba dizisinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryosunu da Gökhan Horzum ve Ekin Atalar yazıyor. Ay Yapım imzalı dizi 1. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında izleyicinin beğenisine sunuldu. Diziyi izleyenler bir yandan da dizi hakkında araştırmalar yapıyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in profesyonel oyunculuğunu konuşturduğu Baba dizisi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Baba dizisinin başrolünde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş yer alıyor.
Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler de oyuncu kadrosunda.
BABA DİZİSİ KARAKTERLERİ
Haluk Bilginer- Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı
Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam