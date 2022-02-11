Gelin Evi birincisi kim oldu? 11 Şubat Cuma Gelin Evi'nde haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Gelin Evi yarışma formatı...

Televizyon izleyicileri tarafından Gelin Evi birincisi kim oldu? 11 Şubat Cuma Gelin Evi'nde haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haftanın finalinin gelip çattığı yarışmada rekabet üst düzeydeydi ve birinci olmak için uğraşan yarışmacılardan kimin şanslı olduğu merak edildi. İşte Gelin Evi birincisi...