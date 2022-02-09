Özellikle televizyonların akşam kuşağı yayınlarını takip eden izleyiciler Oğlum dizi konusu nedir? Oğlum dizisi oyuncuları kimler? Oğlum dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak? sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Yeni başlayacak olan ve fragmanı ile merak uyandıran Oğlum dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken yönetmen koltuğunda Gökçe Usta oturuyor. İşte yeni dizi hakkında tüm bilgiler...
OĞLUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Bu akşam ilk bölümüyle Show TV ekranlarında olacak
OĞLUM DİZİ KONUSU NEDİR?
Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder.
Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
OĞLUM DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Songül Öden,
Nihal Yalçın,
Canan Ergüder,