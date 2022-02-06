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    • 06.02.2022 09:01
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    • 06.02.2022 09:03
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    Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

    Dizi ve film severler tarafından merakla beklenen bilgiler gelmeye başladı. Bir döneme damgasını vuran hem hayatı hem de ölümü ile hafızalara kazınan, arebeskin güzel sesi Bergen’in hayatı film konusu oldu ve ekranlara yansıyacak. Peki Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte film hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

    Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hem konusu hem de oyuncularıyla oldukça dikkat çeken Bergen filmi vizyon tarihi için nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyiş başladı. Vizyon tarihini belli olan film hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği ve kısa bir tanıtımı yayınlanan Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek.

    BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

    BERGEN KİMDİR?

    Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

    İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti.

        Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı.

        Sanatçı, maddi imkansızlıklar sonucu okula devam edemedi, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

        Resmi kayıtlara ve mezar taşına doğum tarihi 1958 olarak geçen Bergen, 1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

        Yaşadığı sıkıntılı dönemi 1988'de bir röportajda anlatan ünlü isim, "Aslında benim hayatım sahnelere çıkmak isteyenlere örnek olmalı. Konservatuvarın iki yılını başarıyla tamamlamıştım ve maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamıyordum. Okulumu çaresizlikler içinde bırakarak PTT'de memur olarak çalışmaya başladım." sözleriyle aktarmıştı.
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