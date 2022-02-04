Yalnız Kurt 2. bölüm izle! ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme linki! 4 Şubat Yalnız Kurt yeni bölüm CANLI İZLE kesintisiz, full HD

Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Yalnız Kurt dizisi 2. bölümüyle 4 Şubat Cuma (bu akşam) ATV ekranlarında olacak. Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaristliğini ise Murat Koca ve Alper Erze'nin üstlendiği dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler bir yandan da kesintisiz, full HD izlemek için araştırmalara koyuldu. Peki 4 Şubat Yalnız Kurt yeni bölüm CANLI İZLE kesintisiz, full HD nasıl izlenir? İşte Yalnız Kurt 2. bölüm izleme linki! ATV - Yalnız Kurt ilk bölüm izleme ekranı...
YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü (2.bölüm) 4 Şubat 2022 Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak. Diziyi canlı, kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
YALNIZ KURT 2. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır.
Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.
Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar.
Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.
Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır.
Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.