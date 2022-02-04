Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? Arama motorları üzerinden telvizyon izleyicileri tarafından bu soruların cevapları sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yarışmasında yine nefesler tutuldu ve bir kişi hayallerine veda ederken bir kişi de altınları kapmayı başardı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kaybeden ismi kim oldu?