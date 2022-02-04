Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta birinciliği kapan yarışmacı kim oldu? Altın bileziklerin sahibi hangi yarışmacı oldu? Arama motorları üzerinden telvizyon izleyicileri tarafından bu soruların cevapları sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yarışmasında yine nefesler tutuldu ve bir kişi hayallerine veda ederken bir kişi de altınları kapmayı başardı. Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kaybeden ismi kim oldu?
4 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı ise Dilara olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz açıklanmadı, duyurulduğunda haberimizde de yer alacaktır.
Geçtiğimiz hafta en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin Yeşim olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?
Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.