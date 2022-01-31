Vizontele Tuuba ne zaman, hangi yıl çekildi? Vizontele Tuuba nerede çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları!

Vizontele Tuuba Vizontele filminin devam filmidir. 70'li yıllarda televizyonla tanışan köy halkının 80'li yıllardaki hikayesinin konu edinen film bu akşam televizyonda ekranlara geldi. Sinemaseverler bir yandan filmi izlerken diğer yandan da film hakkında araştırmalara yapıyor. Peki Vizontele Tuuba ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba nerede çekildi? Vizontele Tuuba oyuncuları kim, konusu ne? İşte Vizontele Tuuba filmi hakkında bilgiler...
VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Vizontele Tuuba filmi 2004 yılında vizyona girmiştir. 1 saat 51 dakikalık filmin bazı sahneleri Ankara'da geçiyor. Bu sahneler Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekilmişti.
Van'ın Gevaş ilçesindeki film kampına kurulan bir sette kurgu çalışmaları filmin çekimiyle paralel yürütülmüştür.
VİZONTELE TUUBA KONUSU
1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar.
Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.
VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal, Celal Tak, Nuri Gökaşan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Caner Alkaya, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, Selim Erdoğan