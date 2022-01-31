Survivor Panorama sunucuları 2022 kimler? Survivor Panorama ne zaman yayınlanıyor? İşte sunucular hakkında bilgiler...

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Kübra Açıl, Survivor Panoroma'da sunuculuk yapıyor. Açıl'ın Duru isminde bir kızı var. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu. Kübra Açıl, Şeyma Subaşı'nın ablasıdır.