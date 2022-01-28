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    • Televizyon
    • 28.01.2022 11:56
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    • 28.01.2022 11:56
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    Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli?

    atv ekranlarında bu akşam herkesin merakla beklediği bir dizi başlıyor. Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın imzasıyla Yalnız Kurt 1. bölümüyle ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin karakterleri ve oyuncuları da merak konusu oluyor. Peki, Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

    Yalnız Kurt Mira kimdir?

    Yalnız Kurt dizisi bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisine merhaba diyor. Diziyi heyecanla takip edecek olan seyirciler ise özellikle oyuncu kadrosu ve karakterler hakkında araştırmalara koyuldu. Dizide dikkat çeken oyunculardan birisi de Yaprak Medine oldu. Peki, Yalnız Kurt Mira kimdir? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    YAPRAK MEDİNE KİMDİR?

    Yaprak Medine 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yaprak Medineoyuncu olmayı çocukluk hayali olarak tanımlıyor. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol aldı.

    YALNIZ KURT MİRA KİMDİR?

    Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

        YALNIZ KURT HAKKINDA

        Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 20.00'de atv'de başlıyor.

        Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        atv ekranlarında Cuma izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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