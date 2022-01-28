Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yalnız Kurt dizisi bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisine merhaba diyor. Diziyi heyecanla takip edecek olan seyirciler ise özellikle oyuncu kadrosu ve karakterler hakkında araştırmalara koyuldu. Dizide dikkat çeken oyunculardan birisi de Yaprak Medine oldu. Peki, Yalnız Kurt Mira kimdir? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
YAPRAK MEDİNE KİMDİR?
Yaprak Medine 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yaprak Medineoyuncu olmayı çocukluk hayali olarak tanımlıyor. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol aldı.
YALNIZ KURT MİRA KİMDİR?
Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...