Yalnız Kurt Mira kimdir, gerçek adı ne? Mira'yı oynayan Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALNIZ KURT MİRA KİMDİR?

Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...