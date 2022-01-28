Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne? Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALNIZ KURT DOĞAN KİMDİR?

Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…