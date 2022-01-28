atv ekranlarında bu akşam herkesin merakla beklediği bir dizi başlıyor. Ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın imzasıyla Yalnız Kurt 1. bölümüyle ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin karakterleri ve oyuncuları da merak konusu oluyor. Peki, Yalnız Kurt Doğan kimdir, gerçek adı ne? Murat Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
MURAT HAN KİMDİR?
Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır.
2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.
YALNIZ KURT DOĞAN KİMDİR?
Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…