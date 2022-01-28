Kürşat Alnıaçık kimdir? Yalnız Kurt Viking kim? Kürşat Alnıaçık kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Yalnız Kurt dizisinde en dikkat çeken karakterler arasında Yalnız Kurt Viking rolü ile Kürşat Alnıaçık yer alıyor ve hayatına dair tüm bilgileri haberimizde derledik.
YALNIZ KURT VİKİNG KİMDİR?
Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…
KÜRŞAT ALNIAÇIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kürşat Alnıaçık 7 Aralık 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatrocu profesör Raik Alnıaçık'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.